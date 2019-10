Моторни спортове Маркес поставя нови рекорди в MotoGP при успехи до края на сезона 30 октомври 2019 | 11:29 - Обновена 0



Световният шампион за сезон 2019 в MotoGP Марк Маркес провежда един от най-успешните си сезони в кралския клас. Още този уикенд в Малайзия испанецът може да запише нов рекорд в историята на мотоциклетизма. Пилотът на Honda може да стане първият, достигнал 400 токи в един сезон. Два кръга преди финала на кампанията Маркес е с актив от 375 точки и е на осем точки от рекорда на Хорхе Лоренсо от 2010 година. Тогава Лоренсо събра 383 точки за целия сезон и спечели титлата с Yamaha. Постижението на Лоренсо обаче бе при сезон с 18 кръга, докато през 2019-а състезанията в календара са с едно повече. New record: 70.8º lean angle and amazing save!#AustralianGP@MotoGP pic.twitter.com/FqAoRi9o3d — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 25, 2019 При успех в Малайзия и Валенсия Маркес може да подобри и рекорда на Валентино Роси за най-голяма разлика в точките между топ 2 в края на сезона. Преди 14 години Доктора записа петата си поредна световна титла с аванс от цели 147 точки спрямо Марко Меландри в края на сезона. Ако Маркес запише с 13 точки повече от Андреа Довициозо в оставащите два кръга, испанецът ще счупи и този рекорд. На изминалото състезание в Австралия Маркес стана най-успешният пилот за Honda в историята на кралския клас, подобрявайки постижението на легендарния Мик Дуън. #MotoGP RACE@marcmarquez93 WINS as @mvkoficial12 crashes on the final lap!!! #AustralianGP pic.twitter.com/LXvMBllvUW — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2019

