Спорът за рекламния договор за екипите на Ливърпул не е решен

Битката за спонсорството на екипите на Ливърпул все още не е приключила. Днес от New Balance са обжалвали пред Апелативен съд решението отпреди няколко дни, според което губеха спора с Nike, съобщава Daily Mail.Контрактът, според който New Balance облича мърсисайдци, изтича в края на сезона. В същото време от Nike са предложили своите условия и клубът иска да се обвърже с въпросния концерн. От New Balance обаче претендираха, че техният договор може автоматично да бъде подновен, ако компанията отправи оферта, равна на конкурентната. Преди дни съдия взе решение, че New Balance не може да изравни офертата на американския концерн по отношение на маркетинга и дистрибуцията на артикулите на отбора, в резултат на което Ливърпул получи “зелена светлина” да приключи взаимоотношенията си с New Balance.

