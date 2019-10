Дюрант: Би било страхотно да играя за Барселона

Кевин Дюрант гостува в предаването на Серж Ибака How Hungry Are You и говори за бъдещите си професионалния планове. Крилото на Бруклин се възстановява от операция след скъсан ахилес, а пред испанската звезда изрази мнение, че един ден би заиграл в Европа.

“Наистина много искам да играя в Европа в последния си сезон като професионалист. Би било страхотно да го направя в Барселона. Евролигата е второто най-силно първенство след НБА, мачовете изглеждат добре. Не мога да кажа далио бих го направил наистина, засега е само мечта, но би било готино изживяване”, коментира Дюрант.