НБА ЛеБрон Джеймс сред евакуираните заради горските пожари в Калифорния 29 октомври 2019



Man these LA aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ‍ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Към момента има информация за поне 10 000 жилищни и индустриални сгради, които са били евакуирани. По данни на местните медии стихията е застигнала част от най-луксозните имения в района на Лос Анджелис и част от тях са напълно изпепелени.

I for all the families in the area that could be affected by these now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс написа в профила си в Туитър, че той и семейството му е трябвало да се евакуират от дома си заради разрастващите се горски пожари в Калифорния. Звездата на Националната баскетболна асоциация сподели съдбата на хиляди други хора, които са били изведени през нощта от домовете си от пожарните екипи, борещи се с огъня.Към момента има информация за поне 10 000 жилищни и индустриални сгради, които са били евакуирани. По данни на местните медии стихията е застигнала част от най-луксозните имения в района на Лос Анджелис и част от тях са напълно изпепелени.Въпреки сериозните проблеми, които има, Джеймс по всяка вероятност ще играе в следващия мач на Лейкърс, който е тази нощ като домакин на Мемфис Гризлис.



