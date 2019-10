Полузащитник на Евертън с тежка травма

Полузащитникът на Евертън Бернард получи сериозна контузия и ще отсъства дълго време от игра. Бразилското ляво крило увреди средни връзки на дясното коляно през първото полувреме при загубата с 2:3 от Брайтън в събота във Висшата лига.





27-годишният играч през тази седмица ще премине допълнителни консултации при специалист, след което ще има повече яснота за метода на лечение и срока на възстановяване. Бернард записа 2 гола в 9 мача за английския клуб през този сезон.

