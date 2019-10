Тенис Свитолина започна успешно защитата на титлата, Халеп пречупи Андрееску след спасен мачбол 28 октомври 2019 | 18:10 - Обновена 0



Симона Халеп и Елина Свитолина спечелиха първите си мачове от Лилавата група на Шампионата на WTA в Шънжън. Шампионката на “Уимбълдън” Халеп (поставена под №5) надви в много оспорван мач победителката в US Open Бианка Андрееску (№4) с 3:6, 7:6 (6), 6:3. Халеп отрази мачбол в края на втория сет, в който се добра до тайбрек, който спечели с 8:6. Преди това, в първата част румънката водеше с 3:2 в резултата, но Андрееску направи обрат до 6:3. “The tiebreak was the longest of my career!”



Defending champion @ElinaSvitolina reacts to her Shiseido @WTAFinals Shenzhen victory over Karolina Pliskova.



Presented by @SAPSports pic.twitter.com/9p90HCXaca — WTA (@WTA) October 28, 2019 Мачът бе изпълнен с множество пробиви, като във втората част Халеп пропиля аванс от 4:2, преди да се добере до решаващия трети сет. В третата част пък 19-годишната канадка проби за 2:1, но Халеп веднага направи рибрейк, а после поведе с 4:2. При 5:3 бившата №1 в света Халеп сервираше за победата и с гейм на нула сложи точка на спора.





В другата среща от групата по-рано днес поставената под номер 8 и защитаваща титлата си от миналия сезон Елина Свитолина (Украйна) се наложи над втората в схемата Каролина Плишкова (Чехия) със 7:6 (12), 6:4 след почти два часа игра. Свитолина навакса ранно изоставане от 0:2 гейма, а в последвалия тайбрек тя спаси сетбол при 8:9 точки. Във втората част украинката реализира ключов пробив в седмия гейм и стигна до победата.



