  • Sportal.bg
  • Волейбол
  • Разширен състав на мъжкия национален отбор за олимпийската квалификация в Берлин
Волейбол

Разширен състав на мъжкия национален отбор за олимпийската квалификация в Берлин

28 октомври 2019 | 15:18 - Обновена
Разширен състав на мъжкия национален отбор за олимпийската квалификация в Берлин
  • копирано
  • 5
Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Силвано Пранди обяви разширения състав за олимпийската квалификация в Берлин (5-10 януари 2020 г.).
 
 Разпределители:
 
Георги Сеганов
Георги Братоев
Добромир Димитров
Владимир Станков
 
Диагонали:
 
Цветан Соколов
Боян Йорданов
Николай Учиков
Венелин Кадънков
Радослав Парапунов
 
Посрещачи:
 

Мач за Суперкупата: Хебър - Нефтохимик 3:0@@@

Тодор Скримов
Тодор Алексиев
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Мартин Атанасов
Георги Петров
Аспарух Аспарухов
 
Центрове:
 
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев
Алекс Грозданов
Красимир Георгиев
 
Либеро:
 
Теодор Салпаров
Владислав Иванов
Петър Каракашев
Мартин Иванов
Ивайло Лалов

Още по темата
  • копирано
  • 5
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1194

Добави коментар ›› Коментари (5)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Волейбол
(Гост) 5
отговор
28 октомври 2019 | 16:06

Ооит и младост Боян,Алексиев,Братоеви,Николай Николов. Младост Владимир Станков Парапунов Георги Петров Аспарух Аспарухов Алекс Грозданов. Рейтинг: 0 0

Волейбол
(Гост) 4
отговор
28 октомври 2019 | 16:00

Боян Йорданов Тодор Алексиев Тодор Скримов Розалин Пенчев Николай Николов Теодор Тодоров. Ще се класираме за олимпиадата в Токио. Рейтинг: 0 3

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Whatever
(Гост) 3
отговор
28 октомври 2019 | 15:49

Добромир Димитров няма място в отбора! Пълна трагедия е в Нефтохимик Рейтинг: 2 0

Бисер Иванов
(Гост) 2
отговор
28 октомври 2019 | 15:29

Пълни глупости, този разширен състав го е правил Данчо Лазоров Рейтинг: 3 0

Пенчо Ангелов
(Гост) 1
отговор
28 октомври 2019 | 15:23

Смях Смях Смях.............. Ангеле готви се почвам да ти давам мачове на теб и на Ицето, ще се скъсате от мачове, а после ще пишем че са само 30 както направихме миналата година. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Хебър организира безплатен превоз за двубоя с Левски
                
                
                  Хебър организира безплатен превоз за двубоя с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Виктор Йосифов и Монца не затрудниха Тренто (видео + снимки)
                
                
                  Виктор Йосифов и Монца не затрудниха Тренто (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Силвано Пранди: Най-подготвените ще играят на квалификацията в Берлин
                
                
                  Силвано Пранди: Най-подготвените ще играят на квалификацията в Берлин

                 
                
              

              

                
                  
                  Алекс Грозданов победи Бранимир Грозданов в “българското” дерби на Италия (снимки)
                
                
                  Алекс Грозданов победи Бранимир Грозданов в “българското” дерби на Италия (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Цветан Соколов: Салпаров ми каза, че Зенит е най-добрият клуб в света
                
                
                  Цветан Соколов: Салпаров ми каза, че Зенит е най-добрият клуб в света

                 
                
              

              

                
                  
                  Радо Стойчев и Верона не спряха Перуджа (видео + снимки)
                
                
                  Радо Стойчев и Верона не спряха Перуджа (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Локомотив (Пловдив) оглави класирането в Източната група на Висшата лига
                
                
                  Локомотив (Пловдив) оглави класирането в Източната група на Висшата лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Николай Пенчев помогна на Заверче за първи успех (снимки)
                
                
                  Николай Пенчев помогна на Заверче за първи успех (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Велизар Чернокожев с 15 точки, Токат стартира със загуба от Аркас в Турция
                
                
                  Велизар Чернокожев с 15 точки, Токат стартира със загуба от Аркас в Турция

                 
                
              

              

                
                  
                  Цветан Соколов научи името си на татарски! Зенит (Казан) откри сезона с веселие (видео + снимки)
                
                
                  Цветан Соколов научи името си на татарски! Зенит (Казан) откри сезона с веселие (видео + снимки)

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Евроволей 2019 - мъже
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Силвано Пранди: Най-подготвените ще играят на квалификацията в Берлин
                
                
                  Силвано Пранди: Най-подготвените ще играят на квалификацията в Берлин

                 
                
              

              

                
                  
                  Боре Кьосев: Пранди се върна в България заради Братоеви
                
                
                  Боре Кьосев: Пранди се върна в България заради Братоеви

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Братоев: Да се върнем и да спечелим квалификацията? Невъзможно!
                
                
                  Георги Братоев: Да се върнем и да спечелим квалификацията? Невъзможно!

                 
                
              

              

                
                  
                  Теодор Салпаров: Олимпиада ще ми е един прекрасен завършек на кариерата в националния отбор
                
                
                  Теодор Салпаров: Олимпиада ще ми е един прекрасен завършек на кариерата в националния отбор

                 
                
              

              

                
                  
                  Беларус остана без селекционер
                
                
                  Беларус остана без селекционер

                 
                
              

              

                
                  
                  Сърбия прибра 400 000 евро след триумфа в Париж
                
                
                  Сърбия прибра 400 000 евро след триумфа в Париж

                 
                
              

              

                
                  
                  Господа, изворът пресъхва
                
                
                  Господа, изворът пресъхва

                 
                
              

              

                
                  
                  България вече е №8 в ранглистата на Европа
                
                
                  България вече е №8 в ранглистата на Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Слободан Ковач изведе Сърбия до златото в Европа, след като пое “плавите” само преди месец
                
                
                  Слободан Ковач изведе Сърбия до златото в Европа, след като пое “плавите” само преди месец

                 
                
              

              

                
                  
                  Ето как и защо Сърбия обърна Словения на финала на Евроволей 2019
                
                
                  Ето как и защо Сърбия обърна Словения на финала на Евроволей 2019

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Любо Ганев – Гигантисимото
09 октомври 2019

Защо  пак той? Това е въпросът в българския волейбол и днес, когато е  напечено, а Любо Ганев отдавна не на терена. И явно няма смелчак, който  да поеме отговорност за решаващата точка и да забие безпощадно за мачбол  ...









							
							
						

						
						






Силвано Пранди: Най-подготвените ще играят на ...
28 октомври 2019

Старши треньорът на мъжкия национален отбор Силвано Пранди обяви разширен състав за европейската олимпийска квалификация. Последният турнир от пресявките за Игрите в Токио е от 5 до 10 януари в ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •