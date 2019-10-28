Разширен състав на мъжкия национален отбор за олимпийската квалификация в Берлин

|
|
|
Волейбол
Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Силвано Пранди обяви разширения състав за олимпийската квалификация в Берлин (5-10 януари 2020 г.).
Разпределители:
Георги Сеганов
Георги Братоев
Добромир Димитров
Владимир Станков
Диагонали:
Цветан Соколов
Боян Йорданов
Николай Учиков
Венелин Кадънков
Радослав Парапунов
Посрещачи:
Тодор Скримов
Тодор Алексиев
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Мартин Атанасов
Георги Петров
Аспарух Аспарухов
Центрове:
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев
Алекс Грозданов
Красимир Георгиев
Либеро:
Теодор Салпаров
Владислав Иванов
Петър Каракашев
Мартин Иванов
Ивайло Лалов
Още по темата
|
›› Видео
›› Волейбол
Италия - А 1
›› Евроволей 2019 - мъже
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 5
отговор
Ооит и младост Боян,Алексиев,Братоеви,Николай Николов. Младост Владимир Станков Парапунов Георги Петров Аспарух Аспарухов Алекс Грозданов. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Боян Йорданов Тодор Алексиев Тодор Скримов Розалин Пенчев Николай Николов Теодор Тодоров. Ще се класираме за олимпиадата в Токио. Рейтинг: 0 3
(Гост) 3
отговор
Добромир Димитров няма място в отбора! Пълна трагедия е в Нефтохимик Рейтинг: 2 0
(Гост) 2
отговор
Пълни глупости, този разширен състав го е правил Данчо Лазоров Рейтинг: 3 0
(Гост) 1
отговор
Смях Смях Смях.............. Ангеле готви се почвам да ти давам мачове на теб и на Ицето, ще се скъсате от мачове, а после ще пишем че са само 30 както направихме миналата година. Рейтинг: 0 0