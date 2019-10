Дови си гарантира второто място в MotoGP за 2019

Със седмото си място в Австралия пилотът на Ducati Андреа Довициозо успя да гарантира втората си позиция в генералното класиране в MotoGP за трета поредна година два кръга преди финала на сезон 2019. Според италианеца обаче това е и индикация, че разликата между италианския тим и конкуренцията трябва да бъде намалена до началото на сезон 2020.

