ЦСКА-София Cska-Sofia

Локомотив (Пловдив) 1:0 ЦСКА-София

последен:
20.10.2019

Етър - ЦСКА-София

следващ:
30.10.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

ЦСКА

Ивайло Стоянов свири Етър - ЦСКА-София (ето всички назначения)

28 октомври 2019 | 15:09
Ивайло Стоянов свири Етър - ЦСКА-София (ето всички назначения)
  • копирано
  • 3
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 14-ия кръг на efbet Лига. Ето какви ас те:

29 Окт 2019 г. Вторник 13:30 ч.
ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
29 Окт 2019 г. Вторник 16:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
29 Окт 2019 г. Вторник 18:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ:    Георги Николов Николов
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
30 Окт 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ПФК Ботев - ФК Арда
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
30 Окт 2019 г. Сряда 18:30 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
31 Окт 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Славия 1913
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
31 Окт 2019 г. Четвъртък 18:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Дунав
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов
СН:    Петър Стоянов Петров  

Още по темата
  • копирано
  • 3
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 700

Добави коментар ›› Коментари (2)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Микре Литекс клуб пещера
(Гост) 2
отговор
28 октомври 2019 | 17:07

Гнома лилипута да оправя нещата със съдите за. мача. На нащи Литекс микре помак софия цска тире менте с етър че няма на Къде. Олелееееее Рейтинг: 0 0

цесека УМРЕ
(Гост) 1
отговор
28 октомври 2019 | 16:34

Те Етър са легнали вече. Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                ЦСКА
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Ще продават картини с армейски легенди за спасението на ЦСКА
                
                
                  Ще продават картини с армейски легенди за спасението на ЦСКА

                 
                
              

              

                
                  
                  Христо Стоичков: Лудост е да искам санкции за бивши мои съотборници в България
                
                
                  Христо Стоичков: Лудост е да искам санкции за бивши мои съотборници в България

                 
                
              

              

                
                  
                  “Червените” треперят и за Занев
                
                
                  “Червените” треперят и за Занев

                 
                
              

              

                
                  
                  Жеферсон: Трябва да покорим света
                
                
                  Жеферсон: Трябва да покорим света

                 
                
              

              

                
                  
                  Турицов се връща срещу Етър
                
                
                  Турицов се връща срещу Етър

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София се разделя поне с трима през зимата
                
                
                  ЦСКА-София се разделя поне с трима през зимата

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София изпуска $500 000 заради свой футболист
                
                
                  ЦСКА-София изпуска $500 000 заради свой футболист

                 
                
              

              

                
                  
                  В ЦСКА-София замразиха преговорите за нови договори
                
                
                  В ЦСКА-София замразиха преговорите за нови договори

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София обмисля временно местене при ЦСКА 1948
                
                
                  ЦСКА-София обмисля временно местене при ЦСКА 1948

                 
                
              

              

                
                  
                  Футболист на ЦСКА-София пред завръщане на Острова
                
                
                  Футболист на ЦСКА-София пред завръщане на Острова

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Берое без трима срещу Ботев (Враца) в дебюта на Херо
                
                
                  Берое без трима срещу Ботев (Враца) в дебюта на Херо

                 
                
              

              

                
                  
                  Бивш халф на Беласица дебютира с два гола в Гърция
                
                
                  Бивш халф на Беласица дебютира с два гола в Гърция

                 
                
              

              

                
                  
                  Гиби: Ще ставам дядо на момче
                
                
                  Гиби: Ще ставам дядо на момче

                 
                
              

              

                
                  
                  Гонзо набелязал петима от Втора лига
                
                
                  Гонзо набелязал петима от Втора лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски наложи забрана, която ще засегне много фенове на "сините"
                
                
                  Левски наложи забрана, която ще засегне много фенове на "сините"

                 
                
              

              

                
                  
                  Златински обмисля напускане на Ботев (Враца)
                
                
                  Златински обмисля напускане на Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец пусна билетите за Берое
                
                
                  Лудогорец пусна билетите за Берое

                 
                
              

              

                
                  
                  БФС разреши на Хебър да домакинства в Пазарджик
                
                
                  БФС разреши на Хебър да домакинства в Пазарджик

                 
                
              

              

                
                  
                  Станислав Иванов: Разликата с Лудогорец не е толкова голяма (видео)
                
                
                  Станислав Иванов: Разликата с Лудогорец не е толкова голяма (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ще продават картини с армейски легенди за спасението на ЦСКА
                
                
                  Ще продават картини с армейски легенди за спасението на ЦСКА

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






България е последният шанс на "Руския Меси"
04 юни 2019

ЦСКА-София действа доста активно на трансферния пазар и вече се сдоби с четири нови попълнения - Петър Занев, Диего Фабрини, Тони Уот и Денис Давидов. Руският офанзивен халф е истинска загадка за феновете. От ...









							
							
						

						
						






Христо Стоичков: Лудост е да искам санкции за ...
28 октомври 2019

Нов Стоичков няма да има! Дано с моята „История“ вдъхновя някое момче да ме задмине
Единственият  у нас, заслужил отличия, които днес ни се струват на светлинни години  далеко от България. „Златна ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •