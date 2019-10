Валентино Роси бил най-бавният на правата на "Филип Айлънд"

Ветеранът в MotoGP Валентино Роси успя да финишира едва осми в състезанието за Гран При на Австралия, въпреки че поведе с изключително убедителен старт на "Филип Айлънд". Дефицитът в скоростта на Yamaha обаче се прояви най-вече на правите. Доктора задържа лидерството си в рамките на само три обиколки в състезание номер 400 в своята кариера.

"Беше страхотен старт. Добър начин да отпразнувам 400-ия си старт, да бъда начело. Със сигурност резултатът не е фантастичен, но не бях далеч от Джак Милър, който спечели подиум. Бях способен да карам по-добре и бях по-конкурентен в сравнение с миналия уикенд. Във всеки случай имаме нужда от повече мощност. Проблемът е, че във всяка обиколка губех по една позиция на правата. Бяхме голяма група, но в нея аз бях най-бавен на дългите отсечки. За съжаление на някои места не бях достатъчно силен, за да наваксам", коментира Роси.

