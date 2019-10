Тенис Федерер се отказа от участие в Париж 28 октомври 2019 | 11:58 0



.@rogerfederer, the No.3 seed, has withdrawn from the 2019 Rolex Paris Masters. #RolexParisMasters pic.twitter.com/bdRBRQ6JxI — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 28, 2019



( - Getty) #SwissIndoors pic.twitter.com/FFPkzZiwEZ — GameSetMatch (@Tennis20MAD) October 28, 2019 Роджър Федерер в крайна сметка е взел решението да пропусне последния “Мастърс” за 2019 година - в Париж. 38-годишният швейцарец спечели в неделя рекордна 10-а титла на турнира в родния си град в Базел и иска да запази сили за Лондон. Там следващия месец ще се проведе Заключителният турнир на ATP.Федерер трябваше да бъде поставен под №3 в схемата в тазгодишното издание на Rolex Paris Masters. Той ще бъде заменен в основната схема от “щастлив губещ” от квалификациите. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” е шампион в състезанието в зала “Берси” във френската столица през 2011 година.

