Николета все по-секси с нов бюст (снимки)

Николета Лозанова отново прикова погледите към себе си. Брюнетката се тунингова и обяви сезона на козметичните подобрения за открит. Една от най-известните плеймейтки у нас сложи по още 100 кубика в бюста си и гордо ги показа в социалните мрежи, за да благодари на лекаря.



„Tuning Season 2020 Hello, my new 450! Когато си под скалпела на най-добрия - д-р @dr.nikolay.georgiev , не си на операция, а на елементарна разкрасителна процедура, с гарантирано отличен резултат!”, написа тя в инстаграм, а първата, която хареса поста бе друга силиконка-Андреа.

Останалите почитатели на Лозанова също изразиха одобрение, макар че някои се притесниха, че 450 кубика може да тежат на миньончето. Други пък завиждат на Ники Михайлов, който ще може да се наслади на прелестите на Ни Ло. Досега тя имаше 350 кубика, но явно е решила, че не стигат.

Доктор Георгиев е един от най-известните пластични хирурзи у нас и е мъж на позабравената естрадна звезда Елвира Георгиева.

При него ходят доста VIP дами за пластични операции. През лятото Лозанова отговори на въпроси на фенове за подобренията по тялото си и категорично отрече, че е оперирала носа или брадичката си.