Авто Мания Mercedes-Benz Star Experience отново гостува в България 28 октомври 2019 | 10:54 0



копирано

След повече от месец и половина по европейските пътища Mercedes-Benz Star Experience приключи годината с тридневно събитие на летище Лесново близо до София. Екипът инструктори на Daimler отново бе приготвил интересна програма, като през 2019 г. акцент бяха офроуд автомобилите и вановете. Несъмнено демонстрацията на моделната гама на AMG остава най-атрактивната част, но все повече интерес предизвикват интелигентните системи и асистенти за сигурност на Mercedes-Benz. Традиционно Star Experience стартира с програма за медиите, а едни от най-интересните автомобили, които взеха участие, са Mercedes-AMG GT 63S 4-Door Coupe, Mercedes-AMG C 63S и Mercedes-Benz G 500. Новият GLS също за първи път в България бе на разположение за тестово шофиране, а един от най-интересните автомобили бе 4х4 версията на Sprinter. Събитието бе насочено и към клиентите, на които предстои първа покупка на модел от гамата на марката. Автомобили, които взеха участие в събитието: - A-Class Limousine

- A 35 AMG

- C 43 AMG

- C 63 AMG

- E-Class

- E-Class Hybrid

- E 53 AMG

- CLS

- GT 63 4-Door Coupe

- S-Class

- GLC SUV

- GLE

- GLS

- G-Class

- X-Class

- V-Class

- Sprinter Експонати: - A-Class

- A-Class Limousine

- B-Class

- C-Class

- C-Class Coupe

- GT R Roadster

- GT 63 4-Door Coupe

- V-Class Marco Polo

- V-Class

- Vito

- Sprinter

- Actros

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 181 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1