Федерер: Не приемам тези победи като нещо нормално, а като нещо уникално

„Видяхте, че отново емоциите ме завладяха силно, печелейки тук, в Базел“, каза 20-кратният шампион от Шлема на пресконференцията си, цитиран от atptour.com.



„Не приемам победите в тези турнири като нещо нормално. Приемам ги като нещо уникално и специално, дори след като е минало толкова много време. Всяка една има различен вкус и в момента се опитвам да им се насладя колкото се може повече“.

We have no words...



Neither does @rogerfederer #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/oq7Mhww9An — Tennis TV (@TennisTV) 27 октомври 2019 г. През 1993 г. малкият подавач на топки Роджър Федерер получава медал от шампиона в Базел Михаел Щих. Немският тенисист тъкмо е спечелил четвърти трофей за годината, след като е надиграл Щефан Едберг на финала в четири сета, и награждава децата на корта, сред които е и бъдещият 20-кратен шампион от Големия шлем.



А след феноменалния турнир, който изигра, 38-годишният швейцарец взе медалите в ръцете си и ги сложи около вратовете на всеки един подавач на топки. За да даде ново начало на този кръговрат, за да може след близо три десетилетия някое от малките момчета и момичета да си спомня този миг, след като е вдигнало титлата в Базел.

26 years later, still making memories in Basel @rogerfederer #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/PhwmR8neHH — Tennis TV (@TennisTV) 27 октомври 2019 г. „Мисля, че всичко, което се случи тази седмица, върна спомените ми назад. Хората си мислят, че просто излизам и го правя, че печеля по желание мачовете в тези седмици. Но отвъд това има много повече неща, включително да се справя с четири деца, което е голямо предизвикателство“.



„Когато стоя тук и връщам лентата назад към всичко, през което трябваше да премина, това наистина ме докосва. Също така само музиката и мисълта за бягащите подавачи на топки вече ми дава енергия“.

From ball boy in 1993 to ten-time champion in 2019 in Basel...@rogerfederer #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/9eV49clzPY — Tennis TV (@TennisTV) 27 октомври 2019 г. Роджър преподаде лекция по тенис на Алекс де Минор във финала на надпреварата. Рекордьорът по трофеи от Големия шлем зарадва сънародниците си по трибуните, изваждайки на показ всички свои най-добри оръжия, за да надделее над австралиеца с 6-2 6-2 за малко повече от час на корта.



По този начин бившият №1 спечели четвъртото си отличие тази година, тъй като по-рано през кампанията вдигна трофеи в Дубай, Маями и Хале. В пето поредно свое участие в Базел триумфира с титлата и вече има в богатата си колекция общо 103 отличия, доближавайки се още повече до рекордьора Джими Конърс, който е със 109.



„Когато вдигаш трофей в миналото, като юноша, просто си казваш: „Нека си представя, че съм един от онези големи играчи“. А тогава знаеш, че не си. Сега, когато го правиш на корт, от трибуните на който хората пригласят името ти, празнуват с теб и твоя тенис, чувството е невероятно. Преди имаше само няколко родители и случаен фотограф. Така че нещата определено са се променили. Пътешествието беше невероятно. Днес е много различно“.

The PeRFect 10 for @rogerfederer in Basel.#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/mO0KxMsmkZ — ATP Tour (@atptour) 27 октомври 2019 г. Бившият №1 вдигна юбилейна десета титла на още един турнир тази година, след като надделя над Давид Гофен на финала в Хале.



„Рядко в цялата си кариера получаваш шансове да спечелиш 10 титли в един и същ турнир. Не мога да бъда по-щастлив, че това се случи тук, в Базел, както и в Хале. Седмицата беше страхотна, прекарах чудесно време. Феновете отново бяха нереални, както в толкова много от предишните години. Играх страхотен тенис и успях да задържа това ниво до самия край“.



