ОКС видя сметката на агонизиращия Голдън Стейт

The Warriors are 0-2 and have lost by a combined score of 47 pic.twitter.com/NbBuywTYJ1 — SportsCenter (@SportsCenter) October 27, 2019

Липса на какъвто и да е синхрон, потресаваща успеваемост в стрелбата от игра и множество грешки доведоха до загубата на калифорнийци, които в един момент губеха с 42 точки разлика. Домакините бяха на другия полюс и играха със самочувствие и огромна лекота.

March 16, 2019: Warriors beat the Thunder, 110-88

Today: Thunder beat the Warriors, 120-92.



A lot can change in one offseason. pic.twitter.com/LCMe8rtSAC — ESPN (@espn) October 27, 2019

Стеф Къри завърши с 23 точки за Голдън Стейт, а Маркес Крис, Дреймънд Грийн и Ерик Паскал вкараха по 10 всеки. ДиАнджело Ръсел вкара само 6 точки, а в началото на второто полувреме скоропостижно бе дисквалифициран, след като си позволи да се развика в лицето на един от съдиите, претендирайки за нарушение.

Thunder led by as many as 42 points & dominate the Warriors, 120-92.



GSW opens the regular season with back-to-back losses for the first time since 2009. pic.twitter.com/BsyWvqeRtO — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 27, 2019

