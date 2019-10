Без Григор Димитров в Париж в понеделник

Григор Димитров няма да играе двубоя си от първи кръг на Мастърса в Париж в понеделник (28 октомври). Бившият №3 ще започне надпреварата срещу Юго Умбер и въпреки че в първия ден от турнира повечето французи ще изиграят първите си срещи, то представителят на „Следващото поколение“ не фигурира сред тях.

