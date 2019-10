Тайсън Фюри шокира: Искам да дебютирам в ММА преди Коледа

Боксьорът в тежката категория Тайсън Фюри сподели, че участието му в кеч организацията WWE не е никак леко. Той сподели, че дори е получил лека травма на глезена, която обаче не би трябвало да повлияе върху бъдещото му участие там.

"We may see Tyson Fury have his MMA debut this year"@Tyson_Fury has announced he wants to make his MMA debut this year, and may even be trained by @TheNotoriousMMA. pic.twitter.com/QJnZf3Eiq0