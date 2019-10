Гол в добавеното време донесе победата на Рен над Тулуза

90+3 : C'est la fin de cette rencontre entre le #SRFC et le #TFC !!! Entrée plus que réussie pour Yann Gboho qui a inscrit son premier but en pro dans les derniers instants ! Elle fait du bien celle-là ! Bravo les gars !



Place au clapping maintenant ! #SRFCTFC 3-2 pic.twitter.com/thMzJNZawJ