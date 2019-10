Николай Пенчев помогна на Заверче за първи успех (снимки)

View this post on Instagram

Pierwszy mecz i takie emocje! Jurajscy Rycerze gwarancj szybszego bicia serca! Dobry wieczór @_plusliga 2019/2020 #AluronVirtuCMCZawiercie #JurajscyRycerze #AluronVirtuCMC #JurajskaArmia

