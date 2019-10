Безпощадна Аталанта унищожи Удинезе

#AtalantaUdinese | 3-1 | HALF-TIME



Grande reazione dopo il gol di Okaka! Due volte #Ilii e #Muriel dal dischetto, chiudiamo in vantaggio il primo tempo!!

A great reaction after Okaka's goal! We lead at the end of the first half!!#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/bOQc8cq43O