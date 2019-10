Балотели си навлече гнева на фотограф

View this post on Instagram

Io con la mia fotocamera Canon con l’ obiettivo Canon 8/15 mm che anche stasera ho posizionato su piccolo trepiede e remotata con cavo da 35 metri dietro la porta sotto la gradinata sud. Allo stadio Ferraris di Genova per documentare da dietro la porta azioni durante la partita Genoa-Brescia.Il signor Balottelli quando e’ stato richiamato in panchina la ha usata come fosse un pallone e l’ha calciata contro i rotors della pubblicita’. Mi ha subito chiamato il raccattapalle che aveva assistito alla scena raccontandomi l’ accaduto . Ho constatato che la fotocamera e il booster erano vistosamente danneggiati ( la cassa della fotocamera spaccata) e la fotocamera non funzionava piu. Bella impresa prendersela con un oggetto di lavoro!! Non ho parole e volutamente non faccio commenti. Ho comunque parlato a fine partita con il Dott. Piovani Direttore del Brescia calcio e gli ho mostrato fotocamera danneggiata e obiettivo : gli ho detto che settimana prossima avrei portato il tutto da Camera Service Milano centro autorizzato Canon per verificare danni e quantificare il costo della eventuale riparazione o sostituzione ,sia per la fotocamera, il booster e l’obiettivo.Questi sono strumenti delicatissimi che non devono essere presi a calci.Avvilito comunque e’ dire poco: rispetto , ci vuole rispetto per persone che lavorano e per i loro strumenti!!!!

