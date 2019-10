Тенис Барти и Осака стартираха с победи 27 октомври 2019 | 16:13 0



Бенчич взе първия сет след единствен пробив в 11-ия гейм, но след това австралийката настрои играта си и доминираше на корта. Барти поведе с 5:0 по пътя си към изравняването на резултата, а в третата част тя направи нова серия от пет поредни гейма, за да дръпне с 5:1, което се оказа решаващо.



Naomi Osaka made a winning start to the #WTAFinals after an epic three set win over Petra Kvitova in Shenzhen. pic.twitter.com/VysbjSlhVj — Tennis For All (@TennisForAlI) October 27, 2019

В другата среща от групата поставената под номер 3 Осака се наложи над шестата в схемата Петра Квитова (Чехия) със 7:6(1), 4:6, 6:4 след 2.39 часа игра. Така японката записа 11-а последователна победа в Тура, с което изравни рекордната си серия от миналия сезон. Квитова, шампионка в надпреварата през 2011 година, пропиля аванс от 4:2 гейма в първия сет, който загуби с тайбрек. Във втората част чехкинята изоставаше с пробив при 2:3, но успя да стигне до обрат и изравни. Осака дръпна с 5:2 в решаващия трети сет и това се оказа достатъчно.

