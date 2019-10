Моторни спортове От Танак сложи край на ерата на Ожие във WRC с първа титла, Нювил с победа в Испания 27 октомври 2019 | 15:33 - Обновена 0



Пилотът на Toyota От Танак спечели титлата в Световния рали шампионат (WRC) един кръг преди финала на сезон 2019 благодарение на второто си място в рали Испания. Претендентът за титлата от Hyundai Тиери Нювил спечели състезанието за първи път, но това не му бе достатъчно да спре Танак. Нювил даде всичко от себе си, за да остави развръзката в рали шампионата за последния кръг в Австралия. Белгиецът контролира състезанието, повеждайки в съботната сутрин на единственото рали в календара със смесена настилка. В крайна сметка Нювил завърши с 17.2 сек аванс пред Танак, а трети на подиума се качи Дани Сордо с втори Hyundai. Congratulations to new world champions @OttTanak and Martin Jarveoja of @TGR_WRC. The Estonian duo are the first non-French world champions since 2003! — World Rally Championship (@OfficialWRC) October 27, 2019 Танак спечели и пет бонус точки в последния супер специален етап, като бе с 3.6 сек по-бърз от втория Елфин Еванс с Ford, следван от Нювил. Титлата на Танак е първа за Toyota от 25 години, а самият естонец е първият шампион след Петер Солберг (2003 г.), който не е французин. С първата си титла Танак сложи край на ерата на Себастиен Льоб и Себастиен Ожие. @RallyRACC SS16 Results



1 @DaniSordo 10:11.4

2 @OttTanak +1.3

3 @thierryneuville +2.3



Live Timing & Standings https://t.co/PQpKkRpq1w



Next: Wolf Power Stage SS17 LIVE at 12:18 (UTC+1) on WRC+ #WRC #RallyRACC #WRCLive @AnonimoWatches @wolflubes pic.twitter.com/A9i0c8Kiv3 — World Rally Championship (@OfficialWRC) October 27, 2019 Ожие бе третият и последен претендент за титлата. Французинът започна уверено ралито, но повреда в хидравличната помпа провали участието му в Испания и пилотът на Citroen финишира едва осми с изоставане от четири минути спрямо лидера. Танак се движеше трети в края на съботните етапи и през по-голямата част от неделните, но в самия финал натисна максимално и победи със само 0.4 сек Сордо за второто място. Себастиен Льоб с третия Hyundai завърши четвърти, а Яри-Мати Латвала с Toyota - пети, с което битката за титлата при конструкторите ще бъде решена на финала в Австралия. Еванс завърши шести, следван от съотборника си Теему Сунинен, който стресна екипа си, след като се завъртя в последния етап. @TeemuSuninenRac in the Wolf Power Stage...

Tune in on https://t.co/twccZ0hRvh and watch @RallyRACC live!#WRC #WRCLive #RallyRACC pic.twitter.com/oqDynIe0vw — World Rally Championship (@OfficialWRC) October 27, 2019

