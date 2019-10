Сабаленка ликува с титлата в Чжухай

Арина Сабаленка (Беларус) спечели титлата на турнира по тенис "УТА Елит Трофи" в Чжухай с награден фонд 2,42 милиона долара. Сабаленка стигна до категорична победа с 6:4, 6:2 над Кики Бертенс от Холандия само за 76 минути.

