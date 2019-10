Супер Ели блести с 19 точки и MVP! Новара с трета победа в Италия (снимки)

View this post on Instagram

LA LARDINI CI PROVA, NOVARA SBAGLIA MENO E VINCE IN TRE SET La Lardini ci prova, la Igor sbaglia poco e mette in cassaforte tre punti che le consentono di agganciare momentaneamente Conegliano al vertice. La formazione di Filippo Schiavo finisce per pagare soprattutto i 30 errori complessivi (contro i 12 di Novara) in un match ben interpretato nel primo set (terminato ai vantaggi), ma nel quale la qualità di Vasileva (19 punti e premio Mvp) e compagne alla lunga finisce per incidere. Alla Lardini non bastano i 18 punti di Nicoletti. #Lardini #Filottrano #volley #pallavolo #Novara #serieA1 #legapallavolofemminile

