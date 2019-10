Винялес: Днес беше победа или нищо

Най-бързият пилот в състезателния уикенд от MotoGP в Австралия Маверик Винялес не успя да запише втора поредна победа на "Филип Айлънд". Испанецът не успя да запише каквито и да било точки в състезание, чийто лидер бе за по-голямата му част. Пилотът на Yamaha падна в последната обиколка, след като бе изпреварен от Марк Маркес. Въпреки лошия финал, Винялес е обнадежден за оставащите два кръга през 2019-а и старта на сезон 2020.

"Всъщност съм щастлив, защото дадох всичко от себе си във всяка една обиколка", заяви Винялес, който изгуби пет позиции на старта, но съумя бързо да го навакса. "Със сигурност има неща, които трябва да подобрим. Всеки може да ги види и по телевизията. Трябва да продължим да развиваме мотора. Дадох най-доброто от себе си, исках да бъда първи. За мен днес ситуацията беше победа или нищо".

