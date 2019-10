Mаркес: Понякога най-бързият не печели

Осемкратният шампион в MotoGP Марк Маркес призна, че е спечелил състезанието в Австралия без да е бил най-бързият пилот на пистата. Маркес излезе начело едва в последната обиколка, когато изпревари Маверик Винялес на правата преди първия завой. При влизането в десетия завой пък Винялес загуби концентрация за момент и падна с мотора си. Именно Винялес доминира в свободните тренировки и бе най-бързият пилот в квалификацията.

"Разликата в скоростта ни бе голяма преди състезанието, но "Филип Айлънд" е писта, на която въздушната струя помага много", коментира след финала Маркес. "Използвах въздушната струя, защото това бе единственият ми шанс да спечеля. Маверик беше по-бърз, но понякога по-бързият не печели. В началото натисках много, а във втората част започнах да готвя победата - да анализирам, да проверявам гумите му и дори тогава не бях на 100% сигурен, че ще успея".

#MotoGP RACE@marcmarquez93 WINS as @mvkoficial12 crashes on the final lap!!! #AustralianGP pic.twitter.com/LXvMBllvUW