Маркес срази конкуренцията с пета поредна победа, падане на финала за Винялес

Шампионът в MotoGP за сезон 2019 Марк Маркес записа пета поредна победа и общо 11-а за 2019-а в австралийския кръг на "Филип Айлънд". Основният му конкурент за победата Маверик Винялес от Yamaha падна в деветия завой на последната обиколка, докато се движеше втори и се опитваше да си върне лидерството от Маркес.

С 55-ия си успех Маркес вече е трети в класирането за победи в кралския клас, изпреварвайки Мик Дуън. От сезон 2014 пък Маркес не е имал цели пет поредни победи.

На подиума с Маркес се качиха двама сателитни пилоти - с Honda и Ducati - Кал Кръчлоу и Джак Милър.

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес спечели категоричен полпозишън с половин секунда преднина спрямо втория Фабио Куартараро, отново с Yamaha. Трети на стартовата решетка се нареди шампионът Марк Маркес, а четвърти потегли ветеранът Валентино Роси. Доктора е първият пилот в историята на MotoGP, който стартира в цели 400 Гран При състезания! За постижението на италианеца в Австралия гост е и дългогодишният му механик Джереми Бърджис.

Пети потегля Данило Петручи от Ducati, а съотборникът му Андреа Довициозо - десети.

Изумителен старт направи Валентино Роси, който се изстреля начело и след първия завой вече имаше преднина от 0.6 сек пред втория Кал Кръчлоу със сателитна Honda, потеглил шести. Зад британеца се наредиха Андреа Яноне с Aprilia, Маркес и Алейш Еспергаро с другата Aprilia.

Тежък инцидент във втория завой претърпяха Петручи и Куартараро, който е разлседван от стюардите. Италианецът загуби контрола над машината си и излизайки от трасето, избута Куартараро. И двамата пилоти пък бяха отведени в медицинския център на трасето за преглед.

В третата обиколка Маркес започна да притиска Яноне и успя да го изпревари, а в същото време Винялес мина пред Еспергаро. Секунди по-късно Доктора загуби първото място, което зае Кръчлоу, а Яноне го остави на трето място. В края на завъртането пък Яноне поведе за кратко.

В четвъртата обиколка Маркес продължи прогреса и мина пред Яноне. Валентино пък изгуби перфектната линия и падна до шестото място. В петата обиколка Доктора загуби и още две позиции от Ринс и Дови. Междувременно Винялес напредна до третата позиция.

В осмата обиколка Винялес поведе, изпреварвайки последователно Маркес и Кръчлоу.

В десетата обиколка Маркес изпревари Кръчлоу и двамата осъществиха контакт, който забави допълнително британеца, който зае четвъртото място. Междувременно пък съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо се движеше последен, на 4 сек пред предпоследния - Хафиз Сиахрин със сателитен КТМ мотор.

Преди да бъде преполовена състезателната дистанция Роси навакса няколко места и се изкачи до четвърта позиция. Ветеранът обаче попадна в трафик и не успя да задържи мястото си за дълго. Трима пилоти с Ducati минаха пред него във втората половина от състезанието, както и Жоан Мир със Suzuki, и Доктора финишира едва осми.

Във втората част внимание към себе си привлече и протежето на Роси Франческо Баная, който с миналогодишен мотор на Ducati излезе на четвъртата позиция. Баная бе задминат от Джак Милър, а благодарение на падането на Винялес все пак финишира четвърти.

Пет обиколки преди финала Маркес започна да притиска Винялес и почти се изравняваше с него на правите. Междувременно пък контакт между Яноне и Ринс в четвъртия завой повреди мотора на първия, от който изхвърча и част на пистата.

В крайна сметка Маркес изпревари Винялес в последната обиколка, пречупи го и пилотът на Yamaha допусна грешка на десетия завой и падна малко преди финала, губейки немалко точки.

Зад четвъртия Баная финишираха Мир, Яноне, Дови и Роси. За Яноне петото място е най-добрият му успех с Aprilia. Топ 10 допълниха още Ринс и Алейш Еспергаро.

Хорхе Лоренсо завърши последен, на 66 сек зад съотборника си Маркес.