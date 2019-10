Испания Валверде си тръгва от Барса след края на сезона, твърди AS 27 октомври 2019 | 05:39 - Обновена 0



Настоящият сезон ще е последен за Ернесто Валверде начело на Барселона, написа мадридският AS. Изданието твърди, че шефовете на каталунския клуб са взели решение да не продължават договора на 55-годишния специалист. Позицията на ръководството няма да се промени дори и тимът да спечели Шампионската лига. В договора на Валверде има опция, която позволява той да бъде удължен с още една година, но Барселона няма да я активира. На “Камп Ноу” искат от следващия сезон отборът да бъде воден от Роналд Куман, който в момента е селекционер на Холандия. Бившият защитник не би отказал покана от Барса, а като резервен вариант се спряга името на друг холандец - Марк ван Бомел. Той също има минало като футболист на каталунския гранд, а от 2018 година е старши треньор на ПСВ Айндховен. | FC Barcelona assumes that this will be Ernesto Valverde's last season at the club and Ronald Koeman is in pole position to be his successor.



• Koeman was also close to join the club before the start of the season but he wanted to take part in Euro 2020.



[AS ] pic.twitter.com/JLCjmdajS3 — Culé Source™ (@CuleSource) October 26, 2019 Куман можеше да поеме Барса през лятото, когато позициите на Валверде бяха разклатени след загубата с 0:4 от Ливърпул в ШЛ и провала във финала за Купата на краля, но предпочете да продължи работата си с националния отбор. За две години като наставник на Барселона Валверде е спечелил 4 трофея - 2 титли в Ла Лига, една Купа на Краля и една Суперкупа на Испания. Той обаче два пъти се провали в Шампионската лига.

