Изумителен Винялес спечели квалификацията на "Филип Айлънд" в MotoGP

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес продължава доминацията си в състезателния уикенд от MotoGP в Австралия с полпозишън на "Филип Айлънд". Испанецът сложи край на поредицата от пет поредни полпозишъна на австралийското трасе на шампиона с Honda Марк Маркес. От топ 3 в състезанието по-късно днес ще стартират още сателитния пилот на Yamaha Фабио Куартараро, който е с лека контузия на крака от падане в петък, и Маркес, който спаси падане в последната си обиколка и бе принуден да излезе извън очертанията на пистата на завой номер 1, което прекрати последната му атака преждевременно. You can't say @marcmarquez93 wasn't giving it everything!



A scary moment at Turn 1 for the world champion! #AustralianGP pic.twitter.com/OydIxxesRY — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2019 Четвърто място място в квалификацията си спечели ветеранът с Yamaha Валентино Роси, който стартира от топ 4 за първи път от "Силвърстоун". Италианецът е следван от своя сънародник с Ducati Данило Петручи и британеца със сателитна Honda Кал Кръчлоу. С изключително успешна квалификация се поздравиха и в Aprilia, чиито пилоти Алейш Еспергаро и Андреа Яноне ще стартират от седмо и осмо място. Топ 10 допълват Джак Милър и Андреа Довициозо с Ducati. Алекс Ринс и Жоан Мир със Suzuki ще потеглят 12-и и 13-и, а съотборникът на Маркес - Хорхе Лоренсо - 19-и. Квалификацията се проведе часове преди състезанието заради силните ветрове в събота, които направиха невъзможно карането на пистата. Условията в неделя са малко по-добри, но все пак вятърът наруши баланса на КТМ моторите и Мика Калио и Хафиз Сиахрин претърпяха инциденти на първия завой в Q1. Another KTM rider crashes in dramatic fashion at Doohan Corner!



Thankfully, Mika Kallio is straight back on his feet! #AustralianGP pic.twitter.com/SjkZVa3lwJ — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2019

