Ли Селби спечели дербито на бившите шампиони

Ли Селби (Уел) спечели дербито на бившите световни шампиони по бокс срещу Рики Бърнс (Шот). Мачът се състоя на голямата галавечер в Лондон.

Scorecards: 115-115, 116-112, 116-113 to the winner by majority decision... @leeselby126 #BurnsSelby pic.twitter.com/wTiDHBkHI2