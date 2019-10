Клиент на Антъни Джошуа е новият европейски шампион в категорията на Тервел Пулев

Лоурънс Околи (Анг) е новият европейски шампион по бокс за професионалисти в полутежка категория. Талантът, чиято кариера се движи от екипа на Антъни Джошуа, спечели трофея, след като нокаутира досегашния носител на пояса Ив Нгабу (Бел).

European @Lawrence_tko stops Ngabu in round seven to win the European Cruiserweight title! #NgabuOkolie #ChisoraPrice #PrograisTaylor pic.twitter.com/ecjZWuMAdp