Чисора отказа Дейвид Прайс

Дерек Чисора нокаутира втори пореден топ съперник на боксовата галавечер в Лондон. Той се справи с бронзовия медалист от олимпийските игри в Лондон Дейвид Прайс. Мачът приключи в четвъртия рунд. Лошото момче на британския бокс се разигра в третата част. Той разклати бившия спаринг партньор на Кубрат Пулев. Прайс изкара до почивката, като дори вкара доста респектиращ ъперкът на Чисора.

In comes the towel from the Price corner after being dropped, @DerekWarChisora gets the victory in the fourth to the land the WBO Intercontinental strap #ChisoraPrice pic.twitter.com/BIt8wpqFqv