Дженоа обърна Бреша в исторически дебют, Новия Пирло с изумителен гол (видео)

След пет загуби и едно равенство в предишните шест кръга Дженоа най-после стигна до победа. Това се случи в дебюта на Тиаго Мота начело на тима, който надви с 3:1 гостуващия Бреша в късния мач от съботната програма на 9-ия кръг на Серия “А”.Домакините тотално надиграха съперника си през целия мач и заслужено стигнаха до крайния успех. Въпреки това, на почивката те бяха догонващи в резултата след изумителен гол в 34-ата минута на Сандро Тонали от пряк свободен удар от огромно разстояние встрани от наказателното поле. По-рано през деня клубният президент заяви, че оценява играча, известен като Новия Пирло, на 300 млн. евро и тази вечер 19-годишният талант оправда думите на своя шеф.

За първи път в историята на Серия "А" се случи и трите резерви на даден отбор да вкарат попадение, като това стана още в дебюта на Мота като треньор на генуезците.

In his first game in management, Thiago Motta has made three substitutes for Genoa.



Each substitute has found the back of the net.



