Джокович и Надал тренираха заедно в Париж

Първите двама в световната ранглиста - Новак Джокович и Рафаел Надал, направиха съвместна тренировка в Париж, където ще се проведе следващата седмица последният турнир от серията “Мастърс” за 2019 година.

Във френската столица и на Финалния турнир на ATP в Лондон след това двамата ще определят кой ще завърши годината като №1 в света. Двамата тенис титани изиграха преди броени дни демонстративен мач в Казахстан, но сега вече мислите им са насочени към заключителната част на сезона.

This no trick. Here’s your #RolexParisMasters treat.@DjokerNole & @RafaelNadal get ready to hit together pic.twitter.com/sb07al6tFa