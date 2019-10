Нювил си върна лидерството в Испания, катастрофа за Мийк

Пилотът на Hyundai Тиери Нювил си върна лидерството на рали Испания след сутрешните съботни етапи от своя съотборник - деветкратния рали шампион Себастиен Льоб. Пилотът на Toyota Крис Мийк пък катастрофира и приключи рано деня си, като така отписа и шансовете си за подиума, за който се бореше.

Съботните етапи започнаха с асфалтови отсечки, което веднага помогна на Мийк да се пребори с Дани Сордо (Hyundai) за третата позиция. Във втория етап обаче Мийк удари силно автомобила си, а задната му колело излетя. Въпреки че това помага на Танак да се изкачи на четвъртото място и му увеличава шанса да спечели дебютната си WRC титла още този уикенд, инцидентът е неуспех за Toyota, които спорят с Hyundai за титлата при отборите.

Нювил води преди следобедните съботни етапи с 11.4 сек аванс пред Льоб, а Сордо с третия Hyundai се движи трети пред Танак.

Target reached this morning!

2 stage wins and leading @RallyRACC by 11.4s. A bit of struggle with the brakes in the last stage but all in all, the #i20CoupeWRC works very well! This afternoon, we have to keep pushing very hard! #WRC #RallyRACC #HMSGOfficial #GameOn #TN11 pic.twitter.com/c71HhLkUlX