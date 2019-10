Наполи отрече да е имал шанс за трансфер на норвежката сензация Холанд

От Наполи официално опровергаха вчерашната информация във вестник Il Mattino, според която норвежката сензация Арлинг Холанд от Ред Бул (Залцбург) е бил предложен на клуба срещу 5 млн. евро, но "партенопеите" не са се възползвали.

“Четохме, че от Il Mattino са направили интервю с човек, според когото Холанд е бил предложен на клуба ни. Това е фалшива новина и е учудващо, че преди да я публикува, журналистът не се е свързал с Наполи за потвърждение или опровержение”, написаха неаполитанците в профила си в Twitter.

3 - Erling Haaland is only the second teenager in Champions League history to score in each of his first three appearances in the competition, after Karim Benzema. Prodigy. pic.twitter.com/JtKXxckDZr