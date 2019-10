Промяна в посоката на вятъра е предизвикала тежкото падане в MotoGP

Сателитният пилот на КТМ в MotoGP Мигел Оливейра обясни, че промяна в посоката на порива на вятъра е причина за тежкото падане, което наложи появата на червени флагове в четвъртата тренировка на пистата "Филип Айлънд". Поривът на вятъра е нарушил баланса на мотора и пилота в първия завой при скорост от около 300 км/ч. Португалецът бе отведен в медицинския център след инцидента си, а действия на пистата бяха забранени за остатъка от деня заради коварните условия.

@_moliveira88 has a high speed crash at Doohan corner!



The @Tech3Racing rider is conscious and being helped away on a stretcher #AustralianGP pic.twitter.com/LOpKexin8J