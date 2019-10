Синът на Ейдриън Нюи с тежка катастрофа в Супер Формула

Харисън Нюи се размина без контузия в тежка катастрофа на японската писта "Сузука" в последния кръг от сезона на Супер Формула. Синът на Ф1 гуруто на Ред Бул Ейдриън Нюи се озова затиснат под болида си в бариерите на най-бързия завой на "Сузука". Инцидентът стана по време на третата му обиколка във втората тренировка от кръга. Причина за катастрофата бе спукана гума. Екипът на Харисън Нюи успя да поправи болида навреме за квалификацията, която стартира три часа след инцидента. Тя бе спечелена от лидера в генералното класиране Наоки Ямамото.

FP 2 didn’t quite go to plan, after a puncture in 130R on lap 3. Glad to say all good and hopeful that we will make Qualifying pic.twitter.com/vv5QYycq8D