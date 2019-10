Моторни спортове Отмениха квалификацията в MotoGP заради силен вятър 26 октомври 2019 | 08:41 - Обновена 0



копирано

Квалификационните сесии от MotoGP в Австралия бяха отменени заради силен вятър на австралийската писта "Филип Айлънд". Според новия график те ще се проведат между утрешните загрявки и състезанията. Стартът на Q1 е насрочен за 02:20 ч. българско време, а състезанието - за 06:00 ч. UPDATED #AustralianGP Race Day schedule



Be aware of:

-#MotoGP Q1 and Q2 will take place after Warm Up

-European time zone changes early Sunday morning

-All three races will get underway an hour later than normal (LT)



https://t.co/jVZKBK8Fer pic.twitter.com/cpxLQGEQ6y — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2019 Заради вятъра и студения асфалт условията за каране на пистата бяха опасни. В третата тренировка в събота сутрин само 12 пилоти се престрашиха да излязат на пистата, а в четвъртата тренировка, която се провежда непосредствено преди квалификацията, сателитният пилот на КТМ Мигел Оливейра претърпя тежко падане при скорост от около 300 км/ч. След него бяха показани червени флагове и мотоциклетистите се обърнаха към Комисията по безопасност, тъй като условията се влошаваха. Оливейра бе отведен в медицинския център, където заявиха, че той се е разминал без фрактури. @_moliveira88 has a high speed crash at Doohan corner!



The @Tech3Racing rider is conscious and being helped away on a stretcher #AustralianGP pic.twitter.com/LOpKexin8J — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2019 Ако настъпи забавяне в графика в неделя, квалификацията може и да не бъде проведена, а стартовата подредба да бъде на базата на комбинираните времена от трите тренировки. Ако се стигне дотам, на полпозишън ще бъде Маверик Винялес с Yamaha, който оглави и трите сесии, следван от Андреа Довициозо с Ducati и Кал Кръчлоу със сателитната Honda.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 638

1