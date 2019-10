Винялес води на Маркес в странна трета тренировка на "Филип Айлънд"

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес бе най-бърз и в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австралия. Обиколките в сесията бяха сведени до минимум, а за първите 20 минути от нея само четирима пилоти бяха излезли на трасето заради изключително силен вятър. Най-бързата обиколка на Винялес бе с цели седем секунди по-слаба от петъчните му постижения заради метеорологичните условия. Общо едва 12 пилоти записаха време, и то в последните десет минути от тренировката.

Световният шампион Марк Маркес записа най-добра обиколка на "Филип Айлънд" с време 1:31.577 мин и се прибра в бокса минута преди края на тренировката, което даде шанс на Винялес да подобри времето му. Така Винялес оглави и трите тренировъчни сесии в Австралия тази година.

