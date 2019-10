Масвидал подкрепи Диас, иска да се бият на 2 ноември

Главният двубой на UFC 244 в Ню Йорк на 2 ноември между Хорхе Масвидал и Нейт Диас е под сериозна въпросителна. В допинг пробата на Диас бяха открити забранени вещества и се очаква решение какво да се прави. В същото време самият боец отрече да е употребявал каквото и да е и подчерта, че е вегетарианец и се храни само с чисти продукти и е невъзможно в него да попадне нещо забранено от замърсени добавки. Масвидал иска двубоят да се проведе и изрази увереност, че съперникът му е "чист".

You not the baddest mofo in the game (i am) but you are one of the cleanest mofo’s @NateDiaz209 I’ll see you nov 2. I know your name is clean. I don’t need @usantidoping to tell me shit!