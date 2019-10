Диего Шварцман изхвърли Карен Хачанов от турнира във Виена

Аржентинецът Диего Шварцман отстрани поставения под номер 2 в основната схема Карен Хачанов от турнира по тенис във Виена. В най-интересния четвъртфинал от програмата дребничкият латионамериканец спечели срещу далеч по-мощния си съперник със 7:6(6), 6:2.

Хачанов започна отлично и поведе с 3:0 гейма с два пробива, но Шварцман намери ритъма в играта си и изравни за 5:5. След това в тайбрека той пропусна два сетбола, но при третия затвори първата част. Това определено изнерви Хачанов и той направи страшно много грешки във втория сет.

От друга страна Шварцман бе все по-уверен и след 6:2 се класира за полуфиналите. Там той ще срещне четвъртия в схемата Гаел Монфис. Французинът нямаше затруднения със словенеца Аляж Бедене и го надигра със 7:5, 6:1 за 72 минути игра.

With his @ErsteBankOpen QF victory, Matteo Berrettini will enter Top 10 of #ATP Rankings on Monday. Berrettini is 6th player to debut in Top 10 this year.

4 Mar. @StefTsitsipas

10 June @KarenKhachanov, @FabioFogna

15 July @DaniilMedwed

19 Aug. @BautistaAgut

28 Oct. M. Berrettini