Григор Димитров започва срещу Юго Умбер в Париж

Григор Димитров започва на Мастърса в Париж срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Юго Умбер, срещу когото излиза за първи път. Френският тенисист в момента е 63-ти в световната ранглиста. Наскоро 21-годишният състезател направи добър турнир в Антверпен, където загуби на 1/2-финалите от бъдещия шампион Анди Мъри. По-рано през сезона Умбер спечели и „Чалънджър“ турнирите American Express Istanbul и Challenger Cherbourg – La Manche, а освен това игра 1/8-финал на Уимбълдън. The draw is done: what is at stake? https://t.co/r7MpWKMNnn

Tirage du tableau: le sort en est jeté ! https://t.co/jevTMYJxm2 #RolexParisMasters pic.twitter.com/6VsAZyI3xF — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 25, 2019 Първата ни ракета се намира в горната половина на схемата в Париж, а ако потегли с успех, във втори кръг излиза срещу Давид Гофен. Шампионът от Лондон 2017 е в потока на Доминик Тийм, с когото би могъл да излезе в среща от трети кръг на надпреварата. В същата четвъртина е и Даниил Медведев. Rolex Paris Masters се провежда в периода 28 октомври – 3 ноември. Миналата година водещият ни тенисист приключи сезона си с поражение от Марин Чилич в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Българинът отстъпи с 6:7 (5), 4:6 в последния си официален мач за годината. RDV à 19h30 pour suivre en direct le tirage du tableau #RolexParisMasters avec @Eurosport_FR Follow live the draw ceremony at 7:30 p.m. https://t.co/BQZMNT0ttc pic.twitter.com/IZwoC5dpqF — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 25, 2019 Поставен под №1 в схемата в Париж е Новак Джокович. В последния си официален двубой сърбинът загуби от Стефанос Циципас в Шанхай, а сега във втори кръг възможни опоненти са му Душан Лайович и Ришар Гаске. Диего Шварцман е първият възможен поставен опонент на сърбина, а именно Циципас е възможен съперник на 1/4-финалите в зала „Берси“. В една половина са Роджър Федерер и Рафаел Надал. Матадора е поставен под №2 и започва срещу Адриан Манарино или квалификант, а още в трети кръг може да играе със Стан Вавринка. Докато Николоз Басилашвили или Раду Албот ще определят първия съперник на Федерер.



