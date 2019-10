Тер Стеген: Случилото се срещу Рома и Ливърпул беше не само въпрос на тактика, но и на психика

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген не смята, че изненадващите отпадания от Ливърпул Рома в последните два сезона на Шампионската лига се дължат единствено на тактически и игрови грешки. Според него психиката на отбора също е изиграла роля за това.

“Отпаданията от Рома и Ливърпул в Шампионската лига не могат да бъдат оправдани само с тактически или игрови грешки. Човек трябва да навлезе надълбоко и в темата за психиката. Затова никога не бих казал, че това няма да ни се случи още веднъж. Всички замръзнахме, защото нямахме обяснение за станалото”, заяви Тер Стеген в интервю за германското списание 11 Freunde.

"The eliminations against Rome and Liverpool cant only be justified by tactical or in-game errors but one must dive deeply into matters of psychology as well", he said.



"Therefore I would never say that this can't happen to us again", he added.