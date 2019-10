Магаренцето си направи трета татуировка, посветена на Ривър Плейт

View this post on Instagram

Otro tatuaje de #River para el Burrito . Ariel Arnaldo Ortega se hizo su tercer tattoo alusivo al club que ama. "Gracias Dios por hacerme hincha de River", dice uno de ellos.

A post shared by Diario Olé (@diario.ole) on Oct 25, 2019 at 6:41am PDT