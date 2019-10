Марица с тежък жребий в Шампионската лига (видео + галерия)

Българският волейболен първенец Марица (Пловдив) попадна в Група Е от четвъртия кръг в Шампионската лига, отреди тегленият преди малко в София жребий за груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

#CLVolleyM and #CLVolleyW 2020 - 4th Round Pools!



All teams found out their opponents for the group phase of the CEV Champions League Volley 2020 as the Drawing of Lots in Sofia determined the pool composition! pic.twitter.com/s9m9SeLx7k