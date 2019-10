Тенис Беретини ще дебютира в Топ 10 25 октомври 2019 | 18:15 - Обновена 0



копирано



Another HUGE win for Matteo Berrettini!



With his eighth semi-final appearance of 2019 to come...



Is the Italian on his way to the #NittoATPFinals?



: @TennisTV | @ErsteBankOpen pic.twitter.com/dFPFXrHPat — ATP Tour (@atptour) October 25, 2019 По този начин Беретини си осигури дебют в Топ 10 на световната ранглиста при обновяването на класацията на ATP в понеделник. Освен това 23-годишният италианец увеличи и шансовете си да се класира за Финалния турнир на ATP през ноември.





Беретини, който вече има 42 победи този сезон, ще стане едва четвъртият италианец в Топ 10. Преди него това са постигали сънародниците му Адриано Паната, Корадо Барадзути и Фабио Фонини.



Междувременно място на полуфиналите във Виена си осигури и водачът в схемата Доминик Тийм. Представителят на домакините елиминира Пабло Кареньо Буста след 5:0 и отказване на испанеца.

Италианецът Матео Беретини се класира на полуфиналите на турнира във Виена. Полуфиналистът от US Open надви със 7:5, 7:6 (4) руснака Андрей Рубльов на 1/4-финалите в австрийската столица. Припомняме, че Матео Беретини спря първата ракета на България Григор Димитров във втория кръг.Беретини, който вече има 42 победи този сезон, ще стане едва четвъртият италианец в Топ 10. Преди него това са постигали сънародниците му Адриано Паната, Корадо Барадзути и Фабио Фонини.Междувременно място на полуфиналите във Виена си осигури и водачът в схемата Доминик Тийм. Представителят на домакините елиминира Пабло Кареньо Буста след 5:0 и отказване на испанеца.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 626 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1