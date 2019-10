Невиждан разгром! Лестър пренаписа историята на Висшата лига! (видео)

Joint-biggest Premier League win in history

Лестър направи нещо невиждано в цялата история на елитния английски футбол! "Лисиците" премазаха Саутхамптън с 9:0 и изравниха рекорда на Манчестър Юнайтед за най-разгромен успех в ерата на Висшата лига. Днешният резултат обаче е абсолютен рекорд за най-голяма победа на чужд терен в английския футболен елит. Досегашното върхово постижение беше отново на "червените дяволи" - 8:1 срещу Нотингам Форест.Тимът на Брендън Роджърс буквално се подигра с жалкия си съперник, който игра с човек по-малко в продължение на 80 минути заради червения картон на Райън Бертранд в 11-ата минута - секунди след първия гол. Джейми Варди вкараха по три пъти във вратата на Ангъс Гън , който единствен попречи резултатът да е двуцифрен. По веднъж се разписаха Бен Чилуел "Лисиците" вече са втори в класирането, изпреварвайки Манчестър Сити преди останалите мачове от 10-ия кръг. Саутхамптън е на 18-о място и няма победа от средата на септември.И двамата мениджъри нямаха сериозни кадрови проблеми и заложиха на съставите, с които излязоха и в мачовете от предишния кръг. Ралф Хазенхютъл пусна на върха на атаката Дани Ингс , подкрепян от Джеймс Уорд-Праус Нейтън Редмънд . Лестър пък действаше в предни позиции с Джейми Варди, а по двата фланга му помагаха Айосе Перес и Харви Барнс Над " Сейнт Мери " валеше проливен дъжд, а във вратата на Саутхамптън валяха голове. "Светците" със сигурност не са си представяли подобно начало и в най-лошите си кошмари. В средата на първото полувреме те вече губеха с 0:3 и бяха с човек по-малко след червен картон на Райън Бертранд.Повратният момент дойде още в 11-ата минута. Гостите развиха хубава атака, при която Чилуел центрира остро към Барнс, но Ангъс Гън спаси. Стражът на домакините обаче нямаше шанс при добавката на Чилуел, който стигна пръв до топката и я прати в мрежата.След гола реферът Андре Маринър показа, че ще иска намесата на ВАР и част от феновете на Саутхамптън си помислиха, че попадението може да бъде отменено, но вместо това съдията вдигна червен картон на Бертранд. Решението беше напълно коректно, защото в зародиша на головата атака бранителят на "светците" влезе брутално в крака на Айосе Перес.В 18-ата минута Лестър удвои преднината си, а в основата на гола отново беше Чилуел. Левият бек проби и потърси комбинация с Харви Барнс. На пътя на топката се изпречи Ян Валери , който я направи удобна за Тилеманс и белгиецът се разписа за трети път през сезона.Веднага след центъра домакините загубиха топката и последва нова атака на Лестър, завършила с гол. Айосе Перес размени пасове с Тилеманс, влезе на скорост в наказателното поле и простреля Ангъс Гън, а част от феновете на Саутхамптън се насочиха към изходите на стадиона.С човек по-малко и при този резултат домакините имаха единствената цел да не допуснат унизително поражение. В средата на полувремето те отправиха два удар към вратата на Каспер Шмайхел , но без да го затруднят. Положенията за Лестър обаче бяха много повече, а Бен Чилуел правеше каквото си поиска със защитата на "светците".В 35-ата минута след пас на английския национал Барнс стреля, но Гън със сетни сили улови топката на самата голлиния. В 37-ата вратарят на домакините се справи с удар на Айосе Перес, но секунди по-късно испанецът го преодоля с мощен шут по диагонала след поредното перфектно центриране на Бен Чилуел.Всяка атака на Лестър вещаеше гол, а до края на първата част във вратата на Саутхамптън падна още един. Негов автор стана Джейми Варди в 45-ата минута. Нападателят с лекота елиминира Мая Йошида и отблизо матира Ангъс Гън, а атаката отново започна от Чилуел."Лисиците" станаха едва вторият отбор в 27-годишната история на Премиър лийг, който вкарва 5 гола като гост до почивката. Другият тим със същото постижение е Манчестър Сити през 2010 година срещу Бърнли . Също така, само три пъти от създаването на Премиър лийг даден тим е водил с пет или повече гола на полувремето. Два от тези мачове са през настоящия сезон - днешният и разгромът на Ман Сити срещу Уотфорд с 8:0.Мениджърът на Саутхамптън направи двойна смяна на почивката, като извади от игра Яник Вестергор и Дани Ингс, а вместо тях пусна Джак Стивънс Кевин Дансо , които трябваше поне малко да стабилизират защитата. Нищо подобно не се случи. Още след подновяването на играта Варди излезе очи в очи с Ангъс Гън, но той изби удара му.В 57-ата минута Харви Барнс копна топката над отбраната на домакините и Айосе Перес оформи хеттрика си. Минута по-късно дойде и седмият гол. Бен Чилуел центрира към Варди и таранът на Лестър се разписа с глава. Това беше първият случай в цялата история на "лисиците", когато тимът вкарва 7 гола на чужд терен.Уорд-Праус от пряк свободен удар и Нейтън Редмънд след самостоятелен пробив се опитаха да отбележат за домакините, но и в двете ситуации Каспер Шмайхел внимаваше. Айосе Перес пък не успя да вкара четвърти гол. Испанецът стреля на милиметри от гредата, а малко след това беше заменен от Марк Олбрайтън В 85-ата минута настъпи и мигът на Джеймс Мадисън. Той единствен от офанзивните футболисти на Лестър на терена не се беше разписвал, но го стори с брилянтно изпълнен пряк свободен удар."Лисиците" не спряха да атакуват до последната секунда, за да изравнят постижението на Манчестър Юнайтед - 9:0 срещу Ипсуич през 1995 година. И те го направиха в добавеното време, когато Роман Беднарек фаулира в наказателното поле Варди, а самият той изпълни дузпата и също като Перес се сдоби с хеттрик, а голът му направи победата на Лестър историческа.В следващия кръг отборът на Брендън Роджърс ще гостува на Кристъл Палас , а Саутхамптън, който е в зоната на изпадащите и вече има най-много допуснати попадения от началото на сезона, ще се опита да избегне нов разгром при визитата си на шампиона Манчестър Сити.