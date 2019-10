Италия Марадона се моли Мертенс да остане в Наполи 25 октомври 2019 | 17:19 - Обновена 0



копирано





“За мен не беше разочарование, че Мертенс ме задмина по голове. Напротив, дори го аплодирах. Когато той вкара, аз си помислих за Наполи, но със сигурност не и за себе си. Гледам всичките им мачове, особено тези в Шампионската лига. Двубоят с Ред Бул Залцбург беше вълнуващ. Не беше красив, но достатъчно приятен, защото винаги е страхотно, когато побеждаваш. Мертенс е роден за нападател, но той не го знаеше. Всички тези голове няма как да бъдат отбелязани от някой, който не е нападател в сърцето си. Maradona: “Dear President, don’t let Mertens go. I know he’s over 30, but he runs, plays and scores goals with the freshness and enthusiasm of a young lad. If Mertens really leaves, he should know that there will always be a place for him at my Gimnasia”. (@footballitalia) pic.twitter.com/4J9Oc7AZMO — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 25 октомври 2019 г. Иска ми се да направя нещо, за да не си тръгне Мертенс. Един професионалист винаги търси по-добра заплата, но също така е вярно, че никъде по света той няма да е толкова обичан, уважаван, глезен и важен, колкото е в Наполи. Така че, скъпи президент, не му позволявайте да напуска. Възрастта му е над 30 години, знам това, но той тича, играе и бележи голове със свежестта и ентусиазма на младо момче. Все пак, ако наистина си тръгне, Мертенс да знае, че в Ла Плата той винаги ще има място в моята Химнасия”, заяви Марадона пред “Кориере дело спорт”. Легендата на Наполи Диего Марадона силно се надява Дрис Мертенс да остане в отбора и през следващия сезон. В сряда нападателят вкара своя 116-и гол за клуба, с което задмина попаденията на аржентинеца за “партенопеите”. Неговият договор с неаполитанците обаче изтича в края на тази кампания, като играчът е свързван с примамлива оферта от Китай.“За мен не беше разочарование, че Мертенс ме задмина по голове. Напротив, дори го аплодирах. Когато той вкара, аз си помислих за Наполи, но със сигурност не и за себе си. Гледам всичките им мачове, особено тези в Шампионската лига. Двубоят с Ред Бул Залцбург беше вълнуващ. Не беше красив, но достатъчно приятен, защото винаги е страхотно, когато побеждаваш. Мертенс е роден за нападател, но той не го знаеше. Всички тези голове няма как да бъдат отбелязани от някой, който не е нападател в сърцето си.Иска ми се да направя нещо, за да не си тръгне Мертенс. Един професионалист винаги търси по-добра заплата, но също така е вярно, че никъде по света той няма да е толкова обичан, уважаван, глезен и важен, колкото е в Наполи. Така че, скъпи президент, не му позволявайте да напуска. Възрастта му е над 30 години, знам това, но той тича, играе и бележи голове със свежестта и ентусиазма на младо момче. Все пак, ако наистина си тръгне, Мертенс да знае, че в Ла Плата той винаги ще има място в моята Химнасия”, заяви Марадона пред “Кориере дело спорт”.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 416 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1